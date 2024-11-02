Batman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Batman'da Protesto Gösterisi

Batman'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla bir araya geldi. Etkinlik, Atatürk Parkı'nda gerçekleşti.

Protesto Mesajları ve Pankartlar

Toplanan kalabalık, "Kalkın ve bu zulme dur deyin" ve "Direnişin adı Aksa Tufanı" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, sık sık tekbir getirerek tepkilerini gösterdi.

Basın Açıklaması

Gruptan Ramazan Çelikal, yaptığı basın açıklamasında, son bir yıldır Gazze'de gerçekleştirilen katliamların soykırım düzeyine ulaştığını vurguladı. Çelikal, pek çok ülkenin İsrail'i kınadığını ancak yapılan açıklamaların somut bir karşılık bulmadığını ifade etti.

Çelikal, "Bu açıklamaların hiçbir somut karşılığı olmadığı için bırakın siyonistleri ürkütmeyi, siyonist medya ve komedyada alay konusu oldular. Şartların değişmesi gerekiyor ve bunun kınamalarla olmayacağı anlaşılmıştır. Siyonist rejimin anlayacağı şekilde somut, net, kararlı ve izzetli yeni adımlar bekliyoruz. Allah için ayağa kalkın.” dedi.

Dua ve Dağılım

Protesto etkinliği, Filistin için okunan duanın ardından sona erdi.

Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.