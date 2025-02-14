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Batman'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Batman'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:10
Batman'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Batman'da Hırsızlık Olayında 2 Tutuklama

Batman'da, bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde 5 Şubat'ta meydana gelen hırsızlık olayı sonrası derhal harekete geçti.

Güvenlik Kamerası İncelemesi ve Hızlı Müdahale

Ekipler, hırdavat dükkanından çeşitli malzemelerin çalındığı yönündeki ihbar üzerine iş yerinde ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri bir el arabasına yükleyip bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlik tarafından tutuklandı.

Olay, Batman'da güvenlik önlemlerinin artmasını gerektiren bir hırsızlık vakası olarak kayıtlara geçti.

Batman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli...

Batman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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