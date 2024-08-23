Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı

Hırsızlık Operasyonu Batman'da Sonuçlandı

Batman'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki kadın tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, şehirdeki hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen Z.G. ve S.G. adlı kadınlar uzun süredir takip altındaydılar.

Suçüstü Yakalanma Anı

Fatih Mahallesi'nde bulunan bir semt pazarında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan bu iki kadın, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sonrasında yapılan incelemeler, Z.G.'nin 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve S.G.'nin de hırsızlık suçlarından iki arama kaydının bulunduğunu ortaya koydu. Adli Süreç Başladı

İlk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, hırsızlık olaylarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.