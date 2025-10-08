Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 8 Yaralı, 2 Gözaltı

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde saat 18.40 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada silah ve kesici alet kullanıldığı yönünde bildirim alınması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalede bulunan polislerden biri sol ayağından hafif yaralandı. Olayda yaralanan 7 kişi ile yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak silah kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.