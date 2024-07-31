Batman'da İsmail Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Batman'da Heniyye Suikastı Protestosu

Batman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüşe katılan kalabalık, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. Ancak kalabalığın bazı üyeleri, önlerinden geçtikleri bir kahve zincirine ait iş yerine taş atarak sandalye devirdi.

Olaylar Gelişiyor

Ayrıca, bir lokanta zincirinin kapalı olan şubesine de taş atıldığı bildirildi. Bu sırada, polis ekipleri gruba tazyikli su ile müdahale etti.

Basın Açıklaması ve Dağılma

Atatürk Parkı'na kadar yürüyen grup, basın açıklamasının ardından sona erdi ve dağıldı.

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.