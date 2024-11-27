Batman'da İzinli Gösterilere Katılan 6 Zanlı Yakalandı

Batman'da İzinsiz Gösteri Operasyonu

Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki sokak eylemlerine katılan ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yapan şahısları tespit etti.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda 6 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bu tür eylemlere katılmanın sonuçları konusunda uyarılarda bulunurken, güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi.

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