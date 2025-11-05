Batman'da kaçak silah operasyonu: 6 tutuklama

Beşiri'de suçüstü yakalama ve ele geçirilenler

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiri ilçesi Örmegöze Organize Sanayi Bölgesinde kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.S. ve Y.S. isimli şahıslar silah ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 adet 9 milimetre tabanca, 6 adet şarjör, 4 adet 7.62 milimetre fişek ve 18 adet satışa hazır fişek haline getirilmiş skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 2 şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

ARAMALARDA 6 ADET 9 MİLİMETRE TABANCA, 6 ADET ŞARJÖR, 4 ADET 7.62 MİLİMETRE FİŞEK VE 18 ADET SATIŞA HAZIR FİŞEK HALİNE GETİRİLMİŞ SKUNK UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.