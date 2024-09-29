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Batman'da Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı

Batman'da motosikletliye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü M.K., polise teslim oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:07
Batman'da Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı

Olayın Gelişimi

Batman'da, motosikletli bir sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü M.K. sonunda yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olayın ardından emniyet güçleri detaylı bir inceleme başlattı.

Gözaltı Süreci

Gültepe Kavşağı'nda meydana gelen kaza, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar doğrultusunda derhal harekete geçti. Polis, yaralı motosikletli sürücünün durumu hakkında bilgi alırken, otomobilin plakasını kullanarak M.K.'yi tespit etti. M.K.'nin İtirafı

Polisle yapılan görüşmede, M.K. motosikletli sürücüye çarptığını kabul etti. Şüpheli, emniyete teslim oldu ve işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın kayda geçirilmesi, soruşturmanın önemli bir parçası olacak.

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