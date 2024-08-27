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Batman'da Kadın Girişimciler Yöresel Lezzetleri Sunuyor

Petrolkent Kooperatifi, Batman'da yöresel lezzetler sunarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:05
Batman'da Kadın Girişimciler Yöresel Lezzetleri Sunuyor

Batman'ın Yöresel Lezzetleri Kadın Girişimcilerle Hayat Buluyor

Batman'da, Petrolkent Üreten Kadınlar Kooperatifi üyeleri, kurdukları lokantada kentlerine özgü lezzetlerle dolu bir menü sunuyor.

Kooperatifin Kuruluş Hikayesi

Üç yıl önce yedi kadın girişimci tarafından hayata geçirilen bu kooperatif, geleneksel yemekleri ve el sanatlarını satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yöresel Ürünler ile Aile Ekonomisi Destekleniyor

Kooperatif başkanı Hülya Afşin, "Yöresel yemekleri tanıtmak ve kadınların aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bu lokantayı açtık. Şam börekleri, mumbar dolması ve içli köfte gibi birçok lezzet sunuyoruz," diyerek ürün çeşitliliğini artırdıklarının altını çizdi.

Her Gün Farklı Lezzetler

Lokantada menü her gün değişiyor ve müşterilere farklı tatlar sunuluyor. Afşin, yemek fiyatlarını piyasanın altında tutarak halkı uygun bir maliyetle hizmet vermeye teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

Özel Günler için Özel Menüler

Kooperatifin kadın girişimcileri, özel günler için de yemek hazırlıyor. Sünnet, doğum günü gibi organizasyonlar için aktif olarak hizmet sunuyorlar. Ayhan Budak, "Hepimiz buranın üyesiyiz ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyoruz," diyerek kooperatifin önemine vurgu yaptı.

Müşteri Yorumları

Müşterilerden Fikret Badem, "Yöresel yemekler için bu lokantayı tercih ediyorum. Ortam çok temiz, fiyatları uygun ve yemekler çok lezzetli," diyerek kadınların emeğini takdir etti.

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