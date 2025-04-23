Batman'da Kazara Ateş Alan Asker Şehit Düştü

Batman'ın Beşiri ilçesinde, silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), görev esnasında yaşanan talihsiz bir olay sonucunda ağır yaralandı. 18 Nisan'da, birlik bakım hattındaki silah ve teçhizat bakımı sırasında meydana gelen olay sonrası Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Taş için özel bir tören düzenlendi. Tören, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Şehidin naaşı, Türk bayrağına sarılarak katafalka konuldu ve saygı duruşu yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

Törene; Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cenaze, daha sonra Mardin'in Midyat ilçesine uğurlanarak toprağa verilmek üzere gönderildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu. Şehidin cenazesi Batman'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu. Şehidin cenazesi Batman'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.