DOLAR
38,28 -0,02%
EURO
43,7 0,17%
ALTIN
4.093,78 1,48%
BITCOIN
3.589.345,27 -2,93%

Batman'da Kazara Ateş Alan Asker Şehit Düştü

Batman'da silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:23
Batman'da Kazara Ateş Alan Asker Şehit Düştü

Batman'ın Beşiri ilçesinde, silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), görev esnasında yaşanan talihsiz bir olay sonucunda ağır yaralandı. 18 Nisan'da, birlik bakım hattındaki silah ve teçhizat bakımı sırasında meydana gelen olay sonrası Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Taş için özel bir tören düzenlendi. Tören, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Şehidin naaşı, Türk bayrağına sarılarak katafalka konuldu ve saygı duruşu yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

Törene; Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cenaze, daha sonra Mardin'in Midyat ilçesine uğurlanarak toprağa verilmek üzere gönderildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu....

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu. Şehidin cenazesi Batman'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu....

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu. Şehidin cenazesi Batman'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar
2
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
3
Samsun'da Çocuklar, Filistinli Akranları İçin Karadeniz'e Karanfil Bıraktı
4
Yeni Yol Parti'li Elif Esen, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede Meclis'i Göreve Çağırdı
5
İstanbul'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı
6
İBB Yolsuzluk Operasyonunda Tanık İfadesi: Şişirilmiş Faturalar ve Suç İddiaları
7
Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Maarif Okulları'nda Bayram Kutlaması

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı