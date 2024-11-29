Batman'da Kopya Düzeni İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Kopya Örgütü Çökertildi

Batman'da, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na giren adaylara para karşılığı kopya veren bir şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav sırasında kopya düzeneği kullanan bir şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, geçmiş tarihlerdeki sınavlarla ilgili kopya çekme görüntülerinin bulunduğu bir flash bellek, 3 kişiye ait e-sınav giriş belgeleri ve çeşitli kopya araçları ele geçirildi.

Elde Edilen Malzemeler

Kopya düzeninde kullanılan 24 cep telefonu, 6 akıllı saat, 10 kulaklık, 13 düğme kamera ve 3 dinleme cihazı gibi malzemeler; dizüstü bilgisayar, el dedektörü, lehim makinesi, amper ölçeği, düzenek kurulumuna yardımcı bakar kablo, bant ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 176 bin 650 lira, 1000 avro, 1200 dolar ve 50 sterlin de ele geçirildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Şüphelinin bilgisayarında, sınav sırasında soruları gösteren videolar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.