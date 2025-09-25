Batman'da Kuş Yuvası Boyama Etkinliği — 43 Yuva Çocukların Hayalini Taşıdı

Batman Üniversitesi'nden Kültür İlkokulu'na Kuş Yuvası Boyama Etkinliği

Çocuklar hayal dünyalarını kuş yuvalarına yansıttı

Batman Üniversitesi tarafından, ilkokul öğrencilerinin doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla Kültür İlkokulu’nda düzenlenen kuş yuvası boyama etkinliği büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında, Üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinde üretilen 43 kuş yuvası, ilkokul öğrencileri tarafından çeşitli renklerde boyandı ve süslendi.

Öğrenciler hayal dünyalarını kuş yuvalarına yansıtırken, hazırlanan yuvalar daha sonra okul bahçesindeki ağaçlara asıldı. Etkinlikte katılan öğrencilere "Çizgi Bilim Aziz Sancar" adlı kitap hediye edildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kültür İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirtti. Demir, "Öğrenciler hayal dünyalarını bu kuş yuvalarına nakşettiler. Bu şekilde çocuklarımızın hayal dünyalarında bir ufuk açmayı hedefliyoruz. Etkinlik ile çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlikte yer alan öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Dicle Aslan, etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini söylerken, Ertuğrul Demirci kuş yuvalarını çeşitli renklerde boyadıklarını ifade etti.

Programa, Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Aydın ve akademisyenler de katıldı.

