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Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Batman'daki kuyumcu, kendisine ateş ederken seken kurşunla yakını yaralandı. Olayla ilgili detaylar...

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:54
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Batman'da Kendine Ateş Eden Kuyumcu Olayı

Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde, 45 yaşındaki kuyumcu K.E., dükkanında bulunduğu sırada talihsiz bir olay yaşandı.

Olayın Gelişimi

Kendisine ait tabancayla başına ateş eden K.E., seken kurşunun yüzünü sıyırdığı bir yakınıyla birlikte yaralandı. Olay anında çevredeki vatandaşlar, silah seslerini duyarak hemen durumu yetkililere bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde ambulansa aldı. Yaralı iki kişi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

K.E.'nin Durumu Kritik

Elde edilen bilgilere göre, K.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.

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Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

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