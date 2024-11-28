Batman'da Market Hırsızları Tutuklandı

Batman'da Hırsızlık Operasyonu

Batman'da, bir marketten hırsızlık gerçekleştiren 4 şüpheli, emniyet güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir markete girerek hırsızlık yapan kişilerin peşine düştü.

Güvenlik Kamerası Kayıtları ve Yakalanma Süreci

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin bir araçta seyir halinde olduğu bilgisi edinildi. Ekipler, belirtilen aracı takibe alarak kısa bir kovalamacanın ardından K.Y, S.S.Ç, M.F.K. ve F.S. isimli 4 zanlıyı başarılı bir şekilde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, hırsızlık anının detaylarını gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.