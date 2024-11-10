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Batman'da Minibüs, Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:56
Batman'da Minibüs, Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Batman'da Feci Kaza

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir minibüs, plakası henüz belirlenemeyen bir traktöre arkadan çarparak kaza yaptı. E.E. tarafından kullanılan 35 AUC 076 plakalı minibüs, Gercüş-Midyat kara yolunun Başova köyü mevkisinde, M.Ş. idaresindeki traktöre çarptı.

Traktör Devriyle Sonuçlanan Çarpışma

Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada, her iki sürücü ile minibüste bulunan üç kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın detaylarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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