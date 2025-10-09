Batman'da Motosiklet ve Motokurye Trafik Güvenliği Eğitimi

Batman'da trafik kazalarının önüne geçmek ve motosiklet sürücülerinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim programı Sürücü Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Eğitim detayları

Eğitime 25 motokurye ve motosiklet sürücüsü katıldı. Programda verilen teorik eğitimlerin ardından katılımcılar motosiklet parkurunda pratik sürüş eğitimi aldı.

Yetkililerin açıklamaları

Başkomiser Ali Özkan, eğitimlerin İçişleri Bakanlığı'nın Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde verildiğini belirtti. Özkan, kentte meydana gelen trafik kazalarının azaltılması amacıyla paket servis taşımacılığı yapan motokuryeler ve motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiklerini ve bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Batman Motosiklet Tutkunları Derneği Başkanı Bünyamin Cihan, olası motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla bir araya geldiklerini, İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Sürücü Akademisi eğitimine katıldıklarını ve alınan teorik ile pratik eğitimle sürüş becerilerini daha ileri seviyeye taşıdıklarını anlattı.

Motosiklet sürücüsü Remzi Örgen ise düzenlenen farkındalık eğitimi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

