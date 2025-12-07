Batman'da oğul dehşeti: 62 yaşındaki babasını pompalı tüfekle öldürdü

Batman Hilal Mahallesi'nde 28 yaşındaki C.E., tartıştığı babası 62 yaşındaki Aziz E.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:34
Hilal Mahallesi'nde akşam vakti yaşandı

Batman'ın Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 62 yaşındaki Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlilerince ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerce geniş çaplı inceleme başlatıldı.

