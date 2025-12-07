Batman'da oğul dehşeti: 62 yaşındaki babasını pompalı tüfekle öldürdü

Hilal Mahallesi'nde akşam vakti yaşandı

Batman'ın Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 62 yaşındaki Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlilerince ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerce geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BATMAN’IN MERKEZ HİLAL MAHALLESİ’NDE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYI MAHALLEDE BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU. İDDİAYA GÖRE, PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 28 YAŞLARINDAKİ C.E., HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞTIĞI BABASI 62 YAŞINDAKİ AZİZ E.’YE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ.