Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Batman'da park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda Rojhat K. hayatını kaybetti. Polis saldırganların peşinde.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:07
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Batman'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Rojhat K. ağır yaralandı.

Dün gece meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından aracın içerisinde bulunan Rojhat K. ve 3 arkadaşı, aniden açılan ateşle hedef alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, hemen müdahaleye başladı. Yaralı Rojhat K., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırının nedeni ve faillerinin kimlikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

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