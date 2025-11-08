Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Batman Körük Kavşağı Afet Konutları'nda park halindeki otomobil motorundan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:17
Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Körük Kavşağı Afet Konutları'nda akşam yangını

Batman’ın Körük Kavşağı mevkiindeki Afet Konutları bölgesinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Körük Kavşağı yakınlarında park halinde duran otomobilin motor kısmından önce dumanlar yükseldi; kısa sürede alevler aracı sardı.

Durumu fark eden çevre sakinleri ve araç sahibi, yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüpleri ve su kullandı.

Yangında ölü ya da yaralı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

BATMAN'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

BATMAN'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Örgüyle Alzheimer'a Karşı Mücadele
6
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet