Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Körük Kavşağı Afet Konutları'nda akşam yangını

Batman’ın Körük Kavşağı mevkiindeki Afet Konutları bölgesinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Körük Kavşağı yakınlarında park halinde duran otomobilin motor kısmından önce dumanlar yükseldi; kısa sürede alevler aracı sardı.

Durumu fark eden çevre sakinleri ve araç sahibi, yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüpleri ve su kullandı.

Yangında ölü ya da yaralı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

