Batman'da Petrol Kuyusunda Yangın Söndürüldü

Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait bir petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine hemen harekete geçildi. Yangının, Batı Raman bölgesindeki 518 No'lu petrol kuyusunda meydana geldiği ve ekiplerin hızlı bir müdahelesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Yangının söndürülmesinde etkili olan köpüklü suyun kullanıldığı, olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.