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Batman'da Pikap Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen pikap kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:21
Batman'da Pikap Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Batman'ın Sason İlçesinde Feci Kaza

Batman'ın Sason ilçesinde, bir pikabın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşti.

Latif Ş. tarafından kullanılan 34 DBA 431 plakalı pikap, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Olayın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Yaralananlar ve Acil Müdahale

Kazada yaralanan kişiler arasında sürücü Latif Ş'nin yanı sıra Gülsüme Ş. (63), Muhammed A., Cahit Y., Fersende Ş., İsmail Y. ve Hüseyin T. bulunuyor. Yaralılardan Gülsüme Ş., hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkıldığı sırada hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne acil olarak götürüldü.

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