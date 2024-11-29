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Batman'da PKK/KCK Terör Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:16
Batman'da PKK/KCK Terör Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Batman'da Terörle Mücadele Operasyonu

Batman'da, PKK/KCK terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler Sosyal Medyada Propaganda Yapmış

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele ekipleri kentte gerçekleştirilen yasadışı sokak eylemlerine katılan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine propaganda yapan 3 zanlı tespit etti.

Operasyon Sonrası Gözaltılar

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si adli makamlarca tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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