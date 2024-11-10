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Batman'da Polise Taş Attılar: Müdahale Geldi

Batman'da belediyeye görevlendirmelere tepki gösteren gruba, basın açıklamasının ardından polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:04
Batman'da Polise Taş Attılar: Müdahale Geldi

Batman'da Polise Taş Attılar: Müdahale Geldi

Batman'da belediyeye görevlendirme yapılmasına karşı düzenlenen eylem, polisle gerginlik yaşanmasına neden oldu. Atatürk Parkı'nda toplanan ve aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Kesin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan gibi isimlerin bulunduğu grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Basın açıklaması sırasında Çiğdem Kılıçgün Uçar, belediyelere yapılan görevlendirmelerin doğru olmadığını belirterek, "Bu ülkenin tutunabileceği en kıymetli şey, Kürt sorununun demokratik çözümü." ifadelerini kullandı. Ancak basın açıklamasının ardından grup içinde bazı kişilerin polise taş atması gerginlik yarattı.

Polis, gruba uyarıda bulunmasına rağmen dağılmayan ve taş atmaya devam eden eylemcilere, tazyikli su ile müdahale etti. Bu müdahaleden sonra eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki göstermek için Atatürk...

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki göstermek için Atatürk Parkı'nda toplanan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Kesin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, DEM Partili bazı milletvekilleri ile bazı ilçe belediye başkanlarının bulunduğu grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. DBP Eş Genel Başkanı Uçar burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki göstermek için Atatürk...

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki göstermek için Atatürk Parkı'nda toplanan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Kesin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, DEM Partili bazı milletvekilleri ile bazı ilçe belediye başkanlarının bulunduğu grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. DBP Eş Genel Başkanı Uçar burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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