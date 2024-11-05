Batman'da Protesto Gösterileri Sonrası 6 Polis Yaralandı

Batman'daki Gösterilerde Yaralanmalar ve Gözaltılar

Batman Valiliği, önceki gün gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırılara maruz kaldığını bildirdi. Bu olaylar sonucunda 6 polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Gözaltılar ve Soruşturmalar

Valilik, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin atandığını hatırlatarak, bu gelişmenin ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine dönük Cumhuriyet Savcılığı'nın aldığı talimat neticesinde 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olayların Ardındaki Maddi Zararlar

Açıklamada, gösterilerde görevli kolluk personeline ve ekip araçlarına yönelik de saldırılar gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. 6 polis yaralanırken, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA da zarar gördü. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturmanın devam etmekte olduğu vurgulandı.

Belediye Personeline Soruşturma

Batman Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediye binası önüne park eden 5 toplu taşıma aracında maddi hasara neden oldukları ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 5 personel hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kişiler, Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. olarak belirtildi.