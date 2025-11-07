Batman'da saman ve arpa deposunda yangın

Olay ve müdahale

Batman'ın Cudi Mahallesinde sabah saatlerinde bir binanın alt katında bulunan saman ve arpa deposunda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Hasar ve kontrol

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda depodaki samanların büyük bir kısmı tamamen yanarak kül oldu, arpa stoklarında da zarar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

