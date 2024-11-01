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Batman'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:52
Batman'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, durdurulan bir otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İl Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmayı başardı. Araçta narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan detaylı arama sonucunda uyuşturucu maddenin bulunduğu tespit edildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan K.Y, S.G. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik...

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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