Batman'da Siber Güvenlik Uzmanları Yetiştirilecek

Batman'da "Siber Muhafızlar" Yetiştiriliyor

Batman Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle, dijitalleşen dünyada Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak amacıyla 40 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verilmeye başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi'nin katkılarıyla düzenlenen Siber Vatan Programı çerçevesinde, eğitim süreci 18 ay boyunca devam edecek.

Eğitim İçeriği

Program dâhilinde öğrenciler, siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware analizi ve web güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olacaklar. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, eğitimlerin başlamasıyla Türkiye'nin siber vatan öğelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kalifiye Eleman Yetişiyor

Demir, “Amacımız Türkiye'nin siber güvenliğine kalifiye eleman yetiştirmek” diyerek, eğitimin sonunda başarılı olan öğrencilerin HAVELSAN ve ASELSAN gibi siber güvenlik sektöründeki önemli şirketlerde istihdam edileceğini belirtti.

Siber Vatanı Koruma Çabaları

DİKA Batman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kadir Öz, siber vatanı çeşitli tehditlere karşı korumak için siber güvenlik eğitimleri düzenlediklerini ifade etti. Öz, gençleri bu stratejik eğitimle buluşturup onlara nitelikli bir meslek kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi aracılığıyla staj fırsatları bulacaklar.

Öğrenci Görüşleri

Programda yer alma fırsatı yakalayan öğrencilerden Ahmet Demirkol, eleme sınavında başarılı olarak seçildiğini belirtti. Sıla Yılmazer, Türkiye’nin siber vatan alanına katkıda bulunmak amacıyla programa katıldığını ifade etti. Diğer bir öğrenci Mehmet Ali Kılıç ise, “Teknoloji her gün gelişiyor. Dünya değişiyor. Biz de buna ayak uydurmak istiyoruz” diyerek, eğitim sürecinin önemine değindi.