Batman'da Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Yakalandı

Batman'da Silahlı Kavga Sonucu Genç Kaybı

Batman'ın Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde dün gece gerçekleşen silahlı kavga sonucunda 18 yaşındaki İbrahim Halil E. hayatını kaybetti. Olay, ismi henüz belirlenmeyen bir grup ile genç arasında çıkan tartışmanın ardından silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

Tartışma Büyüyünce Silahlar Konuştu

Başından vurulan İbrahim Halil E., ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç, kurtarılamadı.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine derhal bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler ve soruşturma neticesinde, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şu anda, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmekte olup, olayla ilgili detaylı araştırma devam ediyor.

Batman'da meydana gelen silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.