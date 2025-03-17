Batman'da Silahlı Kavga: Seken Saçmalar Bir Can Aldı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kargaşa sonrasında, seken saçmaların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma sonucunda meydana geldi.

Olayın Detayları

Aniden silahlı kavgaya dönüşen tartışmada, pompalı tüfekle ateş açıldı. Bu esnada, kavgayı izleyen 26 yaşındaki Yakup Y, seken saçmalarla ağır yaralandı.

Yaralının durumu hakkında 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yakup Y'yi hızla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtaramadı.

Gözaltılar

Olayla ilgili olarak, üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.