Batman'da STK'lar İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Batman'da STK'lar, İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Kınıyor

Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği son saldırıları sert bir dille kınadı. Eğitim-Bir-Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında, bu saldırıların bölgedeki güvenlik ortamını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Saldırılar, Uluslararası Hukuka Aykırı

Basın açıklamasını okuyan Batman Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) temsilcisi Cengiz Arı, işgal rejiminin Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti. "Saldırılar sonucunda kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve altyapı büyük ölçüde zarar gördü," dedi.

Uluslararası Toplumun Acil Harekete Geçmesi Gerek

Arı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu saldırılar, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara tamamen aykırıdır. Bölgedeki gerilimi artırma potansiyeli taşımaktadır. Lübnan halkının güvenliğinin sağlanması ve barışın korunması için uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi gerekmektedir."

Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. Batman Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) temsilcisi Cengiz Arı (ortada), Eğitim-Bir-Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. Batman Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) temsilcisi Cengiz Arı (ortada), Eğitim-Bir-Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.