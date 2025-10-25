Batman'da Tarihi Eser Operasyonu: 802 Sikke ve 29 Obje Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel ile 2 dedektör ele geçirildi; eserlerin farklı dönemlere ait olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:09
Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 802 sikke, 29 obje, 2 büst, heykel ve 2 dedektör ele geçirildi.

Ekspertiz ve Hukuki Süreç

Batman Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan ekspertiz raporuna göre, ele geçirilen eserlerin Roma, Helenistik, Bizans, Osmanlı, Sasani, İslami ve Ermeni dönemlerine ait kültür varlıkları olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi