Batman'da TARSİM İklim Değişikliği Toplantısı

Batman'da Tarım ve İklim Konulu TARSİM Toplantısı

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğinin tarım sektörüne etkileri üzerinde durdu.

İklim Krizine Yeni Bir Yaklaşım

Engürülü, "Artık iklimle ilgili uzun yıllardır bildiğimiz normaller değişti. Birilerinin iklim krizi olarak adlandırdığı durumu, biz iklimde yeni normal olarak değerlendiriyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tarım Sektöründe Zorluklar

Tarım sektörünün sürekli değişen dinamiklere sahip olduğuna dikkat çeken Engürülü, son iki yılda yaşanan zorlukların, 2022-2023 üretim sezonunda, özellikle kurak geçen dönemlerle birlikte aşırı yağışlar ve mantari hastalıklar ile çarpıcı biçimde arttığını ifade etti.

Yeni Normale Adaptasyon

Bekir Engürülü, kış mevsiminin dengesiz geçişinin ve yaşanan yüksek sıcaklıkların, tarım üretimini etkilediğini vurgulayarak, "O zaman biz ne yapmalıyız? Bu yeni normale göre kendimizi nasıl ayarlamalıyız?" şeklinde sorular yöneltti.

Tarım ve Orman Müdürü Aydın'ın Açıklamaları

Batman Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise ilde 1 milyon dönümden fazla tarım arazisi ile 893 bin küçükbaş ve 100 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu belirtti. Ayrıca 2024 yılı içinde 300 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

Doğal Afet Sigortası Önerisi

Aydın, Batman'da bu yıl yaşanan dolu ve aşırı yağışların tarımsal ürünlere zarar verdiğini belirterek, çiftçilere TARSİM'den sigorta yaptırmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sorular ve Cevaplar

Toplantının sonunda Engürülü, TARSİM hakkında bir sunum yaptı ve çiftçilerin sorularını yanıtlayarak bilgi verdi.