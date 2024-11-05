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Batman'da Taşlı Saldırılar Sonucu 6 Polis Yaralandı

Batman Belediyesi önünde yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı, 67 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 23:50
Batman'da Taşlı Saldırılar Sonucu 6 Polis Yaralandı

Batman'da Taşlı Saldırılar: 6 Polis Yaralı

Batman Valiliği, belediye binası önünde bekleyen bir gruptan bazı kişilerin tahriş edici taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda 6 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gruba müdahale esnasında gözaltı işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Gözaltına Alma İşlemleri ve İdari Soruşturmalar

Valilik, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirildiğini hatırlattı. Protesto ve gösterilerin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde toplam 67 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayda Zarar Gören Araçlar

Saldırılar sırasında 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA'nın zarar gördüğü bildirildi. Yaralanan 6 polis memurunun yanı sıra, konuya dair Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Belediye Personeline Yönelik Soruşturmalar

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye binası önüne park edilen ve maddi hasara yol açan 5 toplu taşıma aracının sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu kişiler, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle tespit edilmiştir.

Polis Memurlarının Davranışları İle İlgili Soruşturmalar

Son olarak, polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili de ayrıca bir idari soruşturma başladı. Valilik, güvenlik güçlerine taş atan gruba karşı alınan tedbirlerin değerlendirileceğini kaydetti.

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