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Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı

Batman'da ilk kez düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı, geniş katılımla kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:34
Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı

Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı Açıldı

Batman'da, bu sene ilki gerçekleştirilen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği'nin işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı için bir tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp'ten Açılış Konuşması

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, iki yıl önce Batman'ı festivaller kenti haline getirme hedefi ile yola çıktıklarını ve bu hedefin büyük bir katılımla gerçekleştiğini ifade etti. Canalp, bu yıl ilki düzenlenen fuarda 116 stantta 45 firmanın yer aldığını vurgulayarak, "Fuarımızda tekstil, züccaciye ve ayakkabı ürünleri sergilenmektedir. Bu etkinlik Batman'ın ekonomisine ve ticaretine katkı sağlayacaktır. Bütün destek veren sivil toplum kuruluşlarına, ticaret odalarına, firmalara ve değerli Batman halkına teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı etsin." şeklinde konuştu.

Açılış ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından, Vali Canalp açılış kurdelesini keserek, fuar alanındaki stantları gezmeye başladı. Fuarın açılış törenine, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum yöneticileri ve firma yetkilileri katılım gösterdi.

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