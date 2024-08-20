Batman'da Tır ile Pikap Çarpışması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Trafik Kazası

Batman'da bir pikap ile tırın çarpışması sonucu dört kişi yaşamını yitirdi. Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesine düğün için yol alan bir ailenin başına geldi.

Kaza Nasıl Oldu?

Medeni İba'nın yönettiği 06 FC 6240 plakalı pikap, Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü civarında, Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri intikal etti.

Hayatını Kaybedenler

İlk belirlemelere göre, kazada pikap sürücüsü Medeni İba (52), eşi Remziye İba (58) ve ablası Mensure Güler (58) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün kızı 18 yaşındaki Nesliha İba, özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

İncelemeler ve Cenaze Töreni

Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, kazanın detaylarını araştırmaya başladı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki kırsal Köprülübağ Mahallesi mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düğün Yolunda Kazaya Kurban Oldular

Aile, Kayınvalidenin oğlu olarak bilinen Medeni İba'nın, gelinin babası; Remziye İba'nın annesi; neslihanın kız kardeşi ve Mensure Güler’in de halası olduğu öğrenilen dört kişi, Mardin'deki Fatma İba’nın düğününe katılmak için yola çıktıkları sırada bu kazayı yaşadılar.