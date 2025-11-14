Batman'da Trafik Kazası: Sürücü Bariyerlere Çarpıp Araçta Sıkıştı
Edinilen bilgilere göre Batman-Sason karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Sedat Sevinç'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kaza Detayları
Kazada sürücü araçta sıkıştı. Olayın ardından bölgeye 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Tedavi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Sedat Sevinç sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
