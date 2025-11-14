Batman'da Trafik Kazası: Sürücü Bariyerlere Çarpıp Araçta Sıkıştı

Batman-Sason karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Sedat Sevinç bariyerlere çarptı; araçta sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:08
Edinilen bilgilere göre Batman-Sason karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Sedat Sevinç'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza Detayları

Kazada sürücü araçta sıkıştı. Olayın ardından bölgeye 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Tedavi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Sedat Sevinç sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

