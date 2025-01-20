Batman'da Tüfekle Oynayan Çocuk, Annesini Kazara Vurdu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken annesini vurdu. 29 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:11
Batman'da Tüfekle Oynayan Çocuk, Annesini Kazara Vurdu

Batman'da Trajik Olay: 12 Yaşındaki Çocuk Annesini Vurdu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki bir çocuk, kazara annesini vurdu. Olay, Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında meydana geldi. B.C.A., yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynarken, annesi Gülcan A.'yı (29) vurdu.

Olayın Detayları

Olay sonrası ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Gülcan A., hayatını kaybetti.

Sanık Çocuğun Durumu

Bu trajik olay, aileler için silah güvenliği konusunda bir kez daha uyarı niteliği taşıyor. Yetkililer, çocukların silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğinin altını çizerken, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyor.

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