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Batman'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı, çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:16
Batman'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni

Batman'da TÜGVA'nın Yaz Okulu Kapanış Programı Düzenlendi

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen Yaz Okulu Kapanış Programı, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bulunan Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim ile Başladı

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan bir tiyatro oyunu sahnelediler. Aynı zamanda, Filistinlilerin geleneksel müziği olan Dabke dansı sergilendi ve şiirler okundu.

TÜGVA'nın Yaz Okulu Faaliyetleri

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, programda yaptığı konuşmada yaz döneminde 54 farklı okulda yaz okulu açtıklarını belirtti. Onutçu, "Bu yaz okullarına 4 binden fazla öğrenci katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimine ağırlık verdik. Ayrıca, öğrencilerin eğitimini 7 çeşit zeka oyunlarıyla destekledik. Haftanın 3 günü onları yüzme havuzlarına götürdük, Hasankeyf Müzesi gezisi ve tekne turu düzenledik. Her Cuma, çocuklar için sinema etkinliği gerçekleştirdik," şeklinde konuştu.

Hatim Duası ve Katılımcılar

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim'i tamamlayan öğrenciler için hatim duası okundu. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, veliler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda...

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, Filistinlilerin geleneksel Dabke dansı oynandı ve şiirler okundu. Programın sonunda öğrenciler sahneye davet edildi. Hatim duası okundu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda...

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, Filistinlilerin geleneksel Dabke dansı oynandı ve şiirler okundu. Programın sonunda öğrenciler sahneye davet edildi. Hatim duası okundu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda...

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, Filistinlilerin geleneksel Dabke dansı oynandı ve şiirler okundu. Programın sonunda öğrenciler sahneye davet edildi. Hatim duası okundu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda...

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, Filistinlilerin geleneksel Dabke dansı oynandı ve şiirler okundu. Programın sonunda öğrenciler sahneye davet edildi. Hatim duası okundu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda...

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, Filistinlilerin geleneksel Dabke dansı oynandı ve şiirler okundu. Programın sonunda öğrenciler sahneye davet edildi. Hatim duası okundu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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