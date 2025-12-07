Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde Kaza: 1 Yaralı

Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:43
Batman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, Turgut Özal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

112 acil sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

