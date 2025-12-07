Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde Kaza: 1 Yaralı

Batman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, Turgut Özal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

112 acil sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

