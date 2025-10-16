Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı — 206 Personelle Çoklu Kurtarma Senaryosu

Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Kılıç köyünde çoklu senaryo uygulamaları

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 30. Bölge Tatbikatı", Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinden katılan toplam 206 personelin iştirakiyle Kılıç köyünde yapıldı.

Tatbikatta arama kurtarma, trafik kazası, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara müdahale, deprem, su altı ve su üstü kurtarma ile yangın senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı. Gerçekçi koşullarda yürütülen tatbikat, ekiplerin koordinasyon ve müdahale becerilerini test etti.

Kurumlar arası eş güdüm ve destek

Tatbikata jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi; kurumlar arası eş güdüm içinde hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Canalp'in değerlendirmesi

Tatbikati izleyen Batman Valisi Ekrem Canalp, basın mensuplarına afetlere hazırlığın önemine değindi. Canalp, tatbikata ilişkin şunları kaydetti:

"Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bir kez daha gösterdi ki büyük afetlerde en istikrarlı, sürekli ve kesintisiz kamu hizmetleri devlet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Bugün burada yapılan tatbikat, afetlere karşı hazırlığın nasıl gerçekleştirileceğini ve bu hazırlıkların afet anında nasıl uygulanacağını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Tatbikatta gerek havada gerek suda gerekse de karada kurtarma faaliyetlerinin nizami ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini gördük. Afet sonrası en kritik hizmetlerden biri kurtarma faaliyetleridir. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen UMKE faaliyetleri, son depremde olduğu gibi bugün de ne kadar etkin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün burada bölge illerimizle beraber hizmetlerin güzel bir şekilde koordine edileceğinin, yönetileceğinin güzel bir örneğini beraberce yaşadık."

Katılımcılar

206 personelin yer aldığı ve başarıyla tamamlanan tatbikata, Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 30. Bölge Tatbikatı" 4 ilden 206 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Kılıç köyünde, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan gelen UMKE personelinin yer aldığı tatbikatta, arama kurtarma, trafik kazası, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara müdahale, deprem, su altı ve su üstü kurtarma ile yangın senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı.