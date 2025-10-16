Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı — 206 Personelle Çoklu Kurtarma Senaryosu

Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı'na Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan gelen 206 personel katıldı; arama-kurtarma, KBRN, deprem, su ve yangın senaryoları uygulandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 17:54
Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı — 206 Personelle Çoklu Kurtarma Senaryosu

Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Kılıç köyünde çoklu senaryo uygulamaları

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 30. Bölge Tatbikatı", Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinden katılan toplam 206 personelin iştirakiyle Kılıç köyünde yapıldı.

Tatbikatta arama kurtarma, trafik kazası, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara müdahale, deprem, su altı ve su üstü kurtarma ile yangın senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı. Gerçekçi koşullarda yürütülen tatbikat, ekiplerin koordinasyon ve müdahale becerilerini test etti.

Kurumlar arası eş güdüm ve destek

Tatbikata jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi; kurumlar arası eş güdüm içinde hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Canalp'in değerlendirmesi

Tatbikati izleyen Batman Valisi Ekrem Canalp, basın mensuplarına afetlere hazırlığın önemine değindi. Canalp, tatbikata ilişkin şunları kaydetti:

"Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bir kez daha gösterdi ki büyük afetlerde en istikrarlı, sürekli ve kesintisiz kamu hizmetleri devlet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Bugün burada yapılan tatbikat, afetlere karşı hazırlığın nasıl gerçekleştirileceğini ve bu hazırlıkların afet anında nasıl uygulanacağını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Tatbikatta gerek havada gerek suda gerekse de karada kurtarma faaliyetlerinin nizami ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini gördük. Afet sonrası en kritik hizmetlerden biri kurtarma faaliyetleridir. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen UMKE faaliyetleri, son depremde olduğu gibi bugün de ne kadar etkin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün burada bölge illerimizle beraber hizmetlerin güzel bir şekilde koordine edileceğinin, yönetileceğinin güzel bir örneğini beraberce yaşadık."

Katılımcılar

206 personelin yer aldığı ve başarıyla tamamlanan tatbikata, Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan...

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 30. Bölge Tatbikatı" 4 ilden 206 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Kılıç köyünde, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan gelen UMKE personelinin yer aldığı tatbikatta, arama kurtarma, trafik kazası, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara müdahale, deprem, su altı ve su üstü kurtarma ile yangın senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı.

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan...

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
3
MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor
4
Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da
5
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet
7
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?