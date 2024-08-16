Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 36 Gram Sentetik Maddeyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Yakalanması

Batman'da, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulanan bir şüpheli tutuklandı.

Valilik Açıklaması

Batman Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası otobüsle İstanbul'dan Batman'a gelen bir kişi üzerinde detaylı bir arama yapıldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.