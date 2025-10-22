Batman'da uyuşturucu operasyonu: 105 polis, 5 gözaltı

Batman'da 105 polisin katıldığı şafak operasyonunda narkotik köpekleri ve dron desteğiyle uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:11
Operasyon detayları

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat ile çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon 105 polisin katılımıyla 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Narkotik köpekleri ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

