Batman'da uyuşturucu operasyonu: 105 polis, 5 gözaltı

Operasyon detayları

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat ile çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon 105 polisin katılımıyla 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Narkotik köpekleri ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman'da 105 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.