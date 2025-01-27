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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 4 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:00
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Uyuşturucu Operasyonu düzenlendi ve bu operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti Samanyolu köyü mevkisinde durdurdu.

Narkotik Köpeği ile Başarılı Arama

Yapılan aramada, Narkotik köpeği Hektor da görev aldı. Kamyonette gerçekleştirilen detaylı incelemede, toplamda 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bu operasyon, Batman'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli...

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Aramada, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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