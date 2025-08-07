DOLAR
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo 150 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan iki otomobilde 22 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:24
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da yapılan operasyonda, durdurulan iki otomobilde 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı.

Detaylar Valilikten Açıklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalamaya yönelik yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, kentin girişinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, önemli miktarda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

