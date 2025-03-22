Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mahallede torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışının yapıldığını tespit etti.

Operasyon Detayları

Bölgedeki belirlenen adrese yapılan operasyon sonucunda, 58 parça halinde 63 gram sentetik uyuşturucu, 5 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 58 parça halinde 63 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 lira ele geçirildi.