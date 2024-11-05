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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da 'dur' ihtarına uymayan araçta 30 kilo 500 gram skunk bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:47
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Baskını

Batman'da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir hafif ticari araçta 30 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi. Olayın ardından, araçta bulunan 4 kişi tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kente giriş yapan bir hafif ticari aracı durdurmak için harekete geçti. Ancak, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç, bölgeden hızla uzaklaştı.

Araç Kazası ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Durdurulmak istenen hafif ticari araç bir süre sonra kaza yaptı ve, araçta yapılan aramada 30 kilo 500 gram skunk bulundu. Araçta bulunan şüpheliler H.Y, M.F.Y, A.Ç ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltındaki İşlemler ve Tutuklama Süreci

Şüpheliler, emniyetlerindeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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