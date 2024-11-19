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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 18 kilo skunk ve silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:24
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli merciler tarafından tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler tarafından belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, toplamda 18 kilo 450 gram skunk, 2 AK-47 otomatik tüfek, 3 şarjör, 204 fişek, ruhsatsız tüfek ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bu operasyon, Batman'da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce...

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce tespit edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 kilo 450 gram skunk, 2 AK-47 otomatik tüfek, 3 şarjör, 204 fişek, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

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