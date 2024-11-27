Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Kilo 700 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamalara göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.

Operasyon Detayları

Ekipler, tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 52 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde bulundu. Bu başarılı operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyonun detayları ve soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.