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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. 2.788 gram skunk ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:14
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon kapsamında, bir kargo şirketinde yapılan aramada, hoparlöre gizlenmiş 2 kilo 788 gram skunk ele geçirildi. Bu olayda bir şüpheli de yakalandı.

Adli Süreç Başladı

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve burada tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların devam edeceği belirtildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. yapılan aramada...

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. yapılan aramada, hoparlöre gizlenmiş 2 kilo 788 gram skunk ele geçirildi.

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