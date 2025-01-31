Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan zanlıların yakalanması için özel bir çalışma başlatıldı. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, yemek masasına zulalanmış 13 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Tutuklama Süreci

Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yemek masasına zulalanmış 13 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.